Следователи устанавливают местонахождение подростков, пропавших на горе Сахарная

Сочи, 15 июля. Спасатели третьи сутки ищут пропавших в горах Сочи 16-летних подростков. Молодые люди имели при себе только небольшой запас еды на день.

Молодой человек и девушка вдвоем направились по пешему маршруту на гору Сахарная 13 июля. Мать одного из подростков привезла их на автомобиле к остановке общественного транспорта «Ореховка», сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Несовершеннолетние сообщили родным, что почти дошли до вершины горы. Больше они не выходили на связь.

В настоящее время правоохранители ищут пропавших. В поисках задействованы экстренные службы и представители лесничества.

Трое мальчиков пропали при странных обстоятельствах в Приморском крае. Они уехали на велосипедах купаться на речку.