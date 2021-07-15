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Следователи устанавливают местонахождение подростков, пропавших на горе Сахарная

  /   Обновлено: 15 июля 2021 15:41
Происшествия
Следователи устанавливают местонахождение подростков, пропавших на горе Сахарная
pixabay.com  /  Артур Закиров

Сочи, 15 июля. Спасатели третьи сутки ищут пропавших в горах Сочи 16-летних подростков. Молодые люди имели при себе только небольшой запас еды на день.

Молодой человек и девушка вдвоем направились по пешему маршруту на гору Сахарная 13 июля. Мать одного из подростков привезла их на автомобиле к остановке общественного транспорта «Ореховка», сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Несовершеннолетние сообщили родным, что почти дошли до вершины горы. Больше они не выходили на связь.

В настоящее время правоохранители ищут пропавших. В поисках задействованы экстренные службы и представители лесничества.

Трое мальчиков пропали при странных обстоятельствах в Приморском крае. Они уехали на велосипедах купаться на речку.

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