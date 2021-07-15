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Загруженность гостиниц в Сочи превысила 85%

  /   Обновлено: 15 июля 2021 15:09
Общество
Загруженность гостиниц в Сочи превысила 85%
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 15 июля. Гостиницы Сочи на сегодняшний день загружены на 86%. Подробно об этом рассказали власти города-курорта.

На территории Сочи находятся более 180 тыс. туристов, рассказала директор департамента курортов и туризма мэрии Светлана Батяйкина. Средняя загрузка средств размещения достигает 86%.

Туристы с отрицательным ПЦР-тестом с 1 августа смогут заселиться в отели в том случае, если они обязуются сделать прививку от коронавируса в течение трех дней. Недавно в Сочи заработал свободный от COVID-19 пляж.

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