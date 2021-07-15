Преступник застрелил пожилую пару на Кубани

Тихорецк, 15 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти 83-летнего мужчины и его 82-летней супруги в Тихорецком районе. Личность преступника устанавливается.

Пенсионеры жили на Зеленой улице в станице Краснооктябрьской. Родственники погибших обнаружили тела 14 июля и незамедлительно позвонили в полицию.

В процессе осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов зафиксировали у погибших огнестрельные ранения головы. Назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы для установки личности преступника.

В Петрозаводске мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим. Есть пострадавшие. Три человека пострадали.