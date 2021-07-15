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Свободный от COVID-19 пляж заработал в Сочи

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:10
Общество
Свободный от COVID-19 пляж заработал в Сочи
wikipedia.org  /  Arne Müseler / CC BY-SA 3.0 de

Сочи, 15 июля. Пляж, свободный от коронавирусной инфекции, начал работу на территории Сочи. Попасть туда можно только при наличии определенных справок.

Отдых на территории пляжа подразумевает наличие у туриста сертификата о вакцинации от COVID-19, документа о перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР-теста, сообщает РИА Новости.

Коронавирусная инфекция не способна выжить ни в водоеме, ни на пляже. При этом подхватить заболевание в зоне отдыха можно в том случае, если там собралось большое количество людей, сообщили в Роспотребнадзоре.

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