Свободный от COVID-19 пляж заработал в Сочи

Сочи, 15 июля. Пляж, свободный от коронавирусной инфекции, начал работу на территории Сочи. Попасть туда можно только при наличии определенных справок.

Отдых на территории пляжа подразумевает наличие у туриста сертификата о вакцинации от COVID-19, документа о перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР-теста, сообщает РИА Новости.

Коронавирусная инфекция не способна выжить ни в водоеме, ни на пляже. При этом подхватить заболевание в зоне отдыха можно в том случае, если там собралось большое количество людей, сообщили в Роспотребнадзоре.