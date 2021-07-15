Предложения по усилению безопасности детей во время летнего отдыха обсудили на Кубани

Краснодар, 15 июля. Совещание по вопросам организации и обеспечения безопасности летнего детского отдыха прошло под руководством и. о. главы краевого управления СК Андрея Маслова.

Участниками совещания стали глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Мария Потемкина, глава минтранса региона Алексей Переверзев, а также врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Мария Золотухина.

В ходе встречи Маслов отчитался об инцидентах, произошедших с начала лета с участием несовершеннолетних граждан. В частности, были названы происшествия, связанные с питанием в детских лагерях и ДТП с участием автомобильного транспорта, выполнявшего перевозку детей.

Присутствующие на совещании согласились, что важный момент в организации детского отдыха — системная и скоординированная работа всех ведомств. Исходя из итогов совещания, следственное управление предложило изменения в местное законодательство. Они подразумевают ужесточение требований, предъявляемых к автотранспорту, допускаемому к перевозкам детей. Также министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края предложено отработать ужесточение требований при заключении договоров по оказанию транспортных услуг по перевозке несовершеннолетних, сообщает региональное СУ СК РФ.

Поездки в оздоровительные лагеря могут организовать для детей медиков, трудящихся в «красных зонах». Соответствующую инициативу озвучил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.