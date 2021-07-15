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Таможенники выявили контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину через Новороссийск

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:47
Происшествия
Таможенники выявили контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину через Новороссийск
wikipedia.org  /  Sarvesh Lutchmun / CC BY-SA 4.0

Новороссийск, 15 июля. Федеральная таможенная служба обнаружила незаконный вывоз на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей. Контрабанда проходила через Новороссийск.

Перевозивший нефть танкер Altai по официальным документам двигался в итальянский порт Аугуста. Но, покинув территорию России, отправился в украинский порт Южный недалеко от Одессы, где и выгрузил нефть.

По данным правоохранителей, капитан танкера изначально получил рейсовое задание на перевозку топлива на территорию Украину, ему также дали указание не разглашать в порту погрузки информацию о порте назначения и получателе груза, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Центральная энергетическая таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды. Ведется следстве.

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нефть фтс контрабанда
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