Таможенники выявили контрабанду 80 тыс. тонн нефти на Украину через Новороссийск

Новороссийск, 15 июля. Федеральная таможенная служба обнаружила незаконный вывоз на Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей. Контрабанда проходила через Новороссийск.

Перевозивший нефть танкер Altai по официальным документам двигался в итальянский порт Аугуста. Но, покинув территорию России, отправился в украинский порт Южный недалеко от Одессы, где и выгрузил нефть.

По данным правоохранителей, капитан танкера изначально получил рейсовое задание на перевозку топлива на территорию Украину, ему также дали указание не разглашать в порту погрузки информацию о порте назначения и получателе груза, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Центральная энергетическая таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды. Ведется следстве.