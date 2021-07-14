Два подростка не вернулись из горного похода в Сочи

Сочи, 14 июля. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 16-летних школьников, которые не вернулись из горного похода. Связь с ними прервана.

О пропаже несовершеннолетних сообщила мама одного из них. Она рассказала сотрудникам МЧС и полиции, что в 7:00 ее сын вместе с другом пошли в однодневный поход на гору Сахарная, последний раз они выходили на связь днем. Школьники сказали, что они поднялись на высоту 1550 метров. После этого на связь подростки выходить перестали.

Поисково-спасательные работы были организованы оперативно. В них принимают участие 19 человек, 3 единицы техники. Специалисты обследуют район реки Агвы и горы Сахарная.

В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды. Пострадавшего нашли члены поискового отряда в высокой траве. Его удалось заметить с трудом. Он не мог ходить из-за истощения и обезвоживания.