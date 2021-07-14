Замдиректора Сочинского нацпарка подозревают в злоупотреблении полномочиями

Сочи, 14 июля. Заместителя директора Сочинского национального парка заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В отношении 53-летней замдиректора по экономике и финансам учреждения возбудили уголовное дело. По версии следствия, она заключила договор на поставку горюче-смазочных материалов с коммерческой организацией.

Предполагалось, что сырье будет использовано для нужд нацпарка и заправки служебного транспорта, но подозреваемая заправляла им личный автомобиль и велела подчиненным вносить в путевые листы заведомо ложные сведения. Ущерб от ее действий составил более 100 тыс. рублей.

Незадолго до этого в Москве арестовали главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщало РИАМО.