Житель Краснодара предстанет перед судом за кровавую расправу над родственниками

Краснодар, 14 июля. В суд передали материалы дела в отношении 64-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве супруги и ее сына, а также покушении на убийство двух человек.

Обвиняемый в ноябре 2020 года из-за неприязни к супруге и ее детям решил совершить убийство. Фигурант ударил свою жену ножом около 13 раз. После этого он приехал в дом к сыну погибшей. Дверь открыла невестка, она заметила у мужчины ружье и стала звать на помощь. Однако злоумышленнику удалось произвести выстрел и ранить женщину в руку.

После этого нападавший приехал ко второму сыну погибшей женщины. Он пырнул потерпевшего около семи раз, тот скончался на месте происшествия. Гражданин пытался скрыться, но его остановили полицейские. Тогда он стал угрожать оперативникам, но его удалось обезвредить.

При расследовании житель Краснодара признал свою вину. Экспертиза показала, что он вменяемый. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.