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В Геленджике завершили разбор завалов на месте взрыва газа в гостинице

  /   Обновлено: 14 июля 2021 11:22
Происшествия
В Геленджике завершили разбор завалов на месте взрыва газа в гостинице
vk.com  /  Администрация МО город-курорт Геленджик

Геленджик, 14 июля. Специалисты расчистили территорию вокруг гостиницы «Азария» на улице Советской после взрыв газа.

Разбитые машины убрали с проезжей части. На месте ЧП работали дворники, сообщили в администрации города.

Кроме того, после происшествия в мэрии создали специальную комиссию, которая обошла все дома и зафиксировала ущерб от взрыва. Точная сумма ущерба пока не подсчитана.

Врачи ожогового центра из Краснодара прибыли в Геленджик для помощи пострадавшим при взрыве. По имеющимся данным, в результате хлопка газа погиб один человек, во время ЧП он находился на улице. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.

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