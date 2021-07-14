В Геленджике завершили разбор завалов на месте взрыва газа в гостинице

Геленджик, 14 июля. Специалисты расчистили территорию вокруг гостиницы «Азария» на улице Советской после взрыв газа.

Разбитые машины убрали с проезжей части. На месте ЧП работали дворники, сообщили в администрации города.

Кроме того, после происшествия в мэрии создали специальную комиссию, которая обошла все дома и зафиксировала ущерб от взрыва. Точная сумма ущерба пока не подсчитана.

Врачи ожогового центра из Краснодара прибыли в Геленджик для помощи пострадавшим при взрыве. По имеющимся данным, в результате хлопка газа погиб один человек, во время ЧП он находился на улице. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.