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Локальный режим ЧС введен в Геленджике после взрыва в гостинице
Происшествия
Локальный режим ЧС введен в Геленджике после взрыва в гостинице
Пресс-служба администрации Геленджика

Геленджик, 14 июля. Власти Геленджика ввели локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в одной из частных гостиниц города.

Об этом сообщается на сайте министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. В районе происшествия введутся аварийно-восстановительные работы.

«В Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская введен режим ЧС», говорится в сообщении.

Врачи ожогового центра из Краснодара прибыли в Геленджик для помощи пострадавшим при взрыве. По имеющимся данным, в результате хлопка газа, погиб один человек, во время ЧП он находился на улице. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней степени тяжести.

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