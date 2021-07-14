Локальный режим ЧС введен в Геленджике после взрыва в гостинице

Геленджик, 14 июля. Власти Геленджика ввели локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в одной из частных гостиниц города.

Об этом сообщается на сайте министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. В районе происшествия введутся аварийно-восстановительные работы.

«В Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Врачи ожогового центра из Краснодара прибыли в Геленджик для помощи пострадавшим при взрыве. По имеющимся данным, в результате хлопка газа, погиб один человек, во время ЧП он находился на улице. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.