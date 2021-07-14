Подозреваемый в жестком избиении полицейского из Краснодара задержан

Краснодар, 14 июля. Уголовное дело возбудили за нападение на якобы пьяного полицейского, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне в соцсетях появились видео из Краснодара, на которых, предположительно, мужчина намеревался покататься на своем автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре он был пойман и избит местными.

Пострадавшим оказался блюститель закона. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью полицейскому. Анализ медицинского освидетельствования показал, что на момент нападения сотрудник полиции был трезв. В ходе расследования личность подозреваемых в избиении установили. Один человек был задержан, его допрашивают.

В Москве на сотрудников полиции при проверке документов ранее напал мужчина. Происшествие произошло на Петровско-Разумовском проезде.