Глава Геленджика побывал в поврежденных при взрыве газа домах

Геленджик, 13 июля. Мэр города-курорта Алексей Богодистов выехал на место, где произошел взрыв. Он проводит встречи с местными жителями, чьи дома получили повреждения в результате ЧП.

Продолжаются работы по разбору завалов и уборке мусора. Сотрудники МЧС, следственного комитета и прокуратуры проводят необходимые мероприятия.

Богодистов уже осмотрел несколько строений, в некоторых из них есть существенные повреждения. Для подворового обхода формируются специальные комиссии, которые зафиксируют все проблемы и дадут оценку причиненному ущербу. Каждая пострадавшая семья получит поддержку, добавил глава Геленджика.

Взрыв газа произошел в гостинице «Азария». Погиб один молодой человек, находившийся на улице. Травмы и ожоги получили еще трое мужчин, женщина и девочка-подросток, список пострадавших появился в Сети.