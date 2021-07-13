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Исполняющий обязанности главы краевого управления СК прибыл в Геленджик после взрыва

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:30
Общество
Исполняющий обязанности главы краевого управления СК прибыл в Геленджик после взрыва
vk.com  /  Администрация МО город-курорт Геленджик

Геленджик, 13 июля. Исполняющий обязанности руководителя краевого управления СК Андрей Маслов провел межведомственное совещание в Геленджике после взрыва в гостинице.

В гостинице на улице Советской в Геленджике произошел взрыв бытового газа. В результате погиб 36-летний мужчина, находившийся на улице рядом со зданием. Также пострадали пять человек: трое мужчин, женщина и 14-летняя девочка-подросток, писал ФАН.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Его передадут в аппарат следственного управления для наиболее полного и всестороннего расследования, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Андрей Маслов дал поручение установить причину хлопка. Следователям также предстоит проверить безопасность использования газового оборудования как в самой гостинице, так и магистрального подземного трубопровода.

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