Исполняющий обязанности главы краевого управления СК прибыл в Геленджик после взрыва

Геленджик, 13 июля. Исполняющий обязанности руководителя краевого управления СК Андрей Маслов провел межведомственное совещание в Геленджике после взрыва в гостинице.

В гостинице на улице Советской в Геленджике произошел взрыв бытового газа. В результате погиб 36-летний мужчина, находившийся на улице рядом со зданием. Также пострадали пять человек: трое мужчин, женщина и 14-летняя девочка-подросток, писал ФАН.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Его передадут в аппарат следственного управления для наиболее полного и всестороннего расследования, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Андрей Маслов дал поручение установить причину хлопка. Следователям также предстоит проверить безопасность использования газового оборудования как в самой гостинице, так и магистрального подземного трубопровода.