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Избившего подругу до смерти жителя Кубани приговорили к семи годам колонии

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:06
Происшествия
Избившего подругу до смерти жителя Кубани приговорили к семи годам колонии
http://www.10.fsin.su

Краснодар, 13 июля. Суд вынес приговор 19-летнему жителю Лабинского района, до смерти избившего знакомую в 2019 году, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что тогда еще несовершеннолетний молодой человек находился в гостях у приятельницы и распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый восемь раз ударил девушку руками и ногами, в том числе в область живота.

Спустя несколько дней пострадавшую госпитализировали, а злоумышленник сказал врачам, что она якобы упала с лошади. Врачи приложили все усилия для спасения пациентки, однако она скончалась.

Несмотря на то, что фигурант отказывался признаваться в содеянном, правоохранители собрали достаточно доказательств для вынесения ему приговора.

Несколько дней назад блогера и бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Алену Рапунцель жестоко избил возлюбленный Илья Семин. Сам он заявил, что ей «прилетело» за употребление спиртного во время беременности.

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