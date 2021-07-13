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Опубликован список пострадавших при взрыве в Геленджике

  /   Обновлено: 13 июля 2021 15:13
Происшествия
Опубликован список пострадавших при взрыве в Геленджике
Федеральное агентство новостей

Геленджик, 13 июля. Список людей, получивших ожоги и ранения при взрыве в гостинице «Азария» в Геленджике, опубликовали СМИ. Личность погибшего молодого человека пока не установлена.

Все пострадавшие находятся в больнице, один из них в реанимации с ожогами 80% поверхности тела:

1. Агата З. 2006 года рождения;
2. Михаил Х. 1967 года рождения;
3. Анна С. 1969 года рождения;
4. Роман Щ. 1981 года рождения;
5. Игорь Р. 1990 года рождения.

У погибшего юноши взяли отпечатки пальцев, их направили на экспертизу. В момент ЧП он находился на улице. Все обстоятельства и причины трагедии выясняются.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Постояльцев разрушенного отеля вывезли на автобусах в пункт временного размещения, им доставили горячее питание.

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