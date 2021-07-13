Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 15:47
15:46
Шоу-бизнес
Где и как будут крестить дочь принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Общество
Переехавшая в Чехию россиянка честно рассказала о минусах жизни в Праге
15:41
Происшествия
Жена удерживавшего сына на балконе иркутянина подвергалась побоям
15:40
Экономика
Киев предлагает России «откупиться» за «СП-2» новым контрактом на транзит газа
15:38
Армия
Главком ВМФ заявил об успешном завершении репетиции главного военно-морского парада
15:38
Спорт
Экс-полузащитник «Локомотива» Мариу заключил контракт с «Бенфикой»
15:38
Экономика
Чубайс впервые получил долю в корпорации АФК «Система»
15:34
Политика
«Будут свирепствовать»: Матвейчев спрогнозировал реакцию русофобов на статью Путина
15:32
Происшествия
Маленькая петербурженка выпала из окна и разбилась насмерть
15:29
Происшествия
Стрелявшей в людей петербурженке грозит тюремный срок
Все новости

Туристов предупредили о новой схеме «развода на деньги» в Анапе
Общество
Туристов предупредили о новой схеме «развода на деньги» в Анапе
Prt Scr youtube.com  /  ОГО ИСТОРИИ из жизни

Анапа, 13 июля. Стоимость временной татуировки в Анапе может достигать 30 тыс. рублей. Отдыхающих на курорте предупредили о «разводе на деньги» и объяснили, что делать в такой ситуации.

Туристам с детьми на пляжах Анапы часто предлагают сделать временную татуировку. На вопрос о стоимости услуги, мастер называет сумму от 150 до 600 рублей, но не указывает, за что именно такая цена.

«Самое интересное начинается потом, когда конечная стоимость оказывается выше в несколько раз, а иногда и в несколько десятков раз. В местных СМИ показывали, что стоимость такой временной татуировки может доходить до 24 или даже 30 тыс. рублей!» — предупредил блогер на своем канале «LifeeL - Жизнь и Чувства» в «Яндекс.Дзен».

Это связано с тем, что изначальную цену называют за квадратный сантиметр. Соответственно, стоимость значительно вырастает, если татуировка рассчитана на всю руку или для нее используются блестки и специальная хна.

Также блогер рассказал, что делать туристу, который стал жертвой такого «развода на деньги». Прежде всего, если мастер не назвал конечную стоимость услуги, то платить за нее человек не обязан. Однако, если деньги уже заплачены, то вернуть их будет невозможно, предупредил автор статьи.

Новый туристический кластер создадут в Анапе, ранее рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Это позволит организовать в городе круглогодичный курорт.

Вернуться назад

развод анапа татуировки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru