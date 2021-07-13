Туристов предупредили о новой схеме «развода на деньги» в Анапе

Анапа, 13 июля. Стоимость временной татуировки в Анапе может достигать 30 тыс. рублей. Отдыхающих на курорте предупредили о «разводе на деньги» и объяснили, что делать в такой ситуации.

Туристам с детьми на пляжах Анапы часто предлагают сделать временную татуировку. На вопрос о стоимости услуги, мастер называет сумму от 150 до 600 рублей, но не указывает, за что именно такая цена.

«Самое интересное начинается потом, когда конечная стоимость оказывается выше в несколько раз, а иногда и в несколько десятков раз. В местных СМИ показывали, что стоимость такой временной татуировки может доходить до 24 или даже 30 тыс. рублей!» — предупредил блогер на своем канале «LifeeL - Жизнь и Чувства» в «Яндекс.Дзен».

Это связано с тем, что изначальную цену называют за квадратный сантиметр. Соответственно, стоимость значительно вырастает, если татуировка рассчитана на всю руку или для нее используются блестки и специальная хна.

Также блогер рассказал, что делать туристу, который стал жертвой такого «развода на деньги». Прежде всего, если мастер не назвал конечную стоимость услуги, то платить за нее человек не обязан. Однако, если деньги уже заплачены, то вернуть их будет невозможно, предупредил автор статьи.

Новый туристический кластер создадут в Анапе, ранее рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Это позволит организовать в городе круглогодичный курорт.