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Постояльцев отеля в Геленджике вывезли в единый пункт дислокации после взрыва
Происшествия
Постояльцев отеля в Геленджике вывезли в единый пункт дислокации после взрыва
Федеральное агентство новостей

Геленджик, 13 июля. Власти города организовали вывоз всех постояльцев отеля, где произошел взрыв газа. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

Туристов посадили в автобусы и доставили в единый пункт дислокации. Временный пункт пребывания организован в одной из местных школ, туда уже направили горячее питание, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Пять пострадавших находятся в больнице, на помощь прибыли краевые специалисты — комбустиолог и реаниматолог, они проводят необходимые медицинские мероприятия.

По словам главы городской администрации, главная задача сейчас — оказать людям оперативную помощь и решить вопрос с расселением.

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