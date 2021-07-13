Постояльцев отеля в Геленджике вывезли в единый пункт дислокации после взрыва

Геленджик, 13 июля. Власти города организовали вывоз всех постояльцев отеля, где произошел взрыв газа. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.
Туристов посадили в автобусы и доставили в единый пункт дислокации. Временный пункт пребывания организован в одной из местных школ, туда уже направили горячее питание, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.
Пять пострадавших находятся в больнице, на помощь прибыли краевые специалисты — комбустиолог и реаниматолог, они проводят необходимые медицинские мероприятия.
По словам главы городской администрации, главная задача сейчас — оказать людям оперативную помощь и решить вопрос с расселением.