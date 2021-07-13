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Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Геленджике

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:03
Происшествия
Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва в Геленджике
vk.com  /  Администрация МО город-курорт Геленджик

Геленджик, 13 июля. Сотрудники МЧС закончили разбор завалов в гостинице, где взорвался бытовой газ. По предварительным данным, пять человек пострадали, один погиб.

Мощный хлопок спровоцировал разрушение перекрытия первого этажа, в результате оказались выбиты окна соседних зданий. На месте работают следователи. По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава дал поручение помочь нуждающимся. Он также поручил узнать причины трагедии и проверить другие здания на предмет выполнения требований пожарной безопасности.

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