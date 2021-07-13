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Врачи ожогового центра из Краснодара прилетели в Геленджик после взрыва в гостинице

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:41
Происшествия
Врачи ожогового центра из Краснодара прилетели в Геленджик после взрыва в гостинице
vk.com  /  Национальная служба санитарной авиации

Геленджик, 13 июля. Врачи ожогового центра из Краснодара прилетели в Геленджик, чтобы помочь пострадавшим при взрыве газа. Их могут госпитализировать на вертолете, сообщает источник ФАН.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в отеле на улице Советской поступило в правоохранительные органы сегодня утром. В результате инцидента, по официальным данным, погиб один мужчина, который находился на улице.

По словам собеседника ФАН, пострадавших — пять человек, среди них есть подросток. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое — в средней степени тяжести. У них сочетанные травмы и ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Ранее взрыв произошел на восьмом этаже жилой многоэтажки на Качалинской улице в Москве. Горения на месте ЧП не наблюдалось. Специалисты проводят проверку, сообщало РИАМО.

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