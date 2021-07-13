СК начал доследственную проверку после взрыва газа в Геленджике

Геленджик, 13 июля. После взрыва газа в гостинице проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в отеле на улице Советской поступило в правоохранительные органы сегодня утром. В результате инцидента погиб один мужчина. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

В МЧС уточнили, что при взрыве пострадали пять человек, среди них — несовершеннолетняя девушка. Здание, где произошло ЧП, газифицировано, сообщает сайт 360tv.ru.