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СК начал доследственную проверку после взрыва газа в Геленджике

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:09
Происшествия
СК начал доследственную проверку после взрыва газа в Геленджике
Пресс-служба администрации Геленджика

Геленджик, 13 июля. После взрыва газа в гостинице проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в отеле на улице Советской поступило в правоохранительные органы сегодня утром. В результате инцидента погиб один мужчина. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

В МЧС уточнили, что при взрыве пострадали пять человек, среди них — несовершеннолетняя девушка. Здание, где произошло ЧП, газифицировано, сообщает сайт 360tv.ru.

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