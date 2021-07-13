МЧС: жертвой взрыва в Геленджике стал один человек

Геленджик, 13 июля. Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате взрыва бытового газа в гостинице, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

После случившегося губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить все подобные объекты на соблюдение правил пожарной безопасности. Он подчеркнул, что необходимо тщательно проанализировать причины трагедии и обеспечить безопасность отдыхающих и местных жителей.

Мощный взрыв прогремел в отеле на Советской улице. Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что на данный момент приоритетной задачей является помощь пострадавшим.