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Среди пострадавших при взрыве в гостинице Геленджика оказался подросток

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:11
Происшествия
Среди пострадавших при взрыве в гостинице Геленджика оказался подросток
Пресс-служба администрации Геленджика

Геленджик, 13 июля. Врачи госпитализировали пятерых человек в ЦРБ Геленджика после мощного хлопка в гостинице «Азалия». Среди тех, кто получил травмы, есть 14-летний школьник.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — в средней степени тяжести. У пациентов сочетанные травмы и ожоги. Медики оказывают всю необходимую медпомощь. Об этом ФАН сообщил источник в прокуратуре региона.

В результате происшествия сильно пострадал первый этаж гостиницы и торговая точка, которая там находилась. На место прибыли сотрудники всех экстренных ведомств. Полицейские и росгвардейцы оцепили квартал в месте взрыва. Ранее сообщалось, что есть одна жертва. Информация об этом выясняется.

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