Губернатор Краснодарского края назвал трагедией взрыв в гостинице Геленджика

Геленджик, 13 июля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с взорвавшимся газом рядом с гостиницей. Он назвал это событие трагедией.

По предварительным данным, пять человек с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Есть информация об одном погибшем, пишет ФАН.

От взрыва разрушилось перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий. На месте работают следователи. По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела, заявил Вениамин Кондратьев.

Он поручил оказать пострадавшим необходимую помощь. Также дал указание проанализировать причины трагедии и проверить подобные объекты на предмет выполнения требований пожарной безопасности.