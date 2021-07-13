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Губернатор Краснодарского края назвал трагедией взрыв в гостинице Геленджика

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:07
Происшествия
Губернатор Краснодарского края назвал трагедией взрыв в гостинице Геленджика
Пресс-служба администрации Геленджика

Геленджик, 13 июля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с взорвавшимся газом рядом с гостиницей. Он назвал это событие трагедией.

По предварительным данным, пять человек с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Есть информация об одном погибшем, пишет ФАН.

От взрыва разрушилось перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий. На месте работают следователи. По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела, заявил Вениамин Кондратьев.

Он поручил оказать пострадавшим необходимую помощь. Также дал указание проанализировать причины трагедии и проверить подобные объекты на предмет выполнения требований пожарной безопасности.

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