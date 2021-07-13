ГУ МЧС России по краю взяло под контроль ситуацию со взрывом в Геленджике

Геленджик, 13 июля. В результате взрыва в гостинице оказались повреждены внутренние конструкции первого этажа, а также окна, сообщили ФАН в МЧС по региону.

В настоящее время спасатели проводят разбор завалов. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают 40 человек и 14 спецмашин от РСЧС.

Согласно предварительной информации, причиной взрыва в частной четырехэтажной гостинице стал бытовой газ. На данный момент более 50 человек эвакуированы. Ранее сообщалось, что погиб один человек. Информация об этом уточняется.