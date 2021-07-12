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Руководитель следственного отдела Сочи вручил дипломы выпускникам университета юстиции

  /   Обновлено: 12 июля 2021 18:34
Происшествия
Руководитель следственного отдела Сочи вручил дипломы выпускникам университета юстиции
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Сочи, 12 июля. Заместитель руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю и руководитель следственного отдела по городу Сочи Петр Косенков принял участие в торжественной церемонии.

Косенков присутствовал на церемонии вручения дипломов выпускникам сочинского филиала Всероссийского государственного университета юстиции вместе с главой администрации города Сочи Алексеем Копайгородским, представителями силовых ведомств и преподавателями, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Офицер отметил важную роль образования в формировании личности человека и пожелал выпускникам реализации всех желаний на жизненном пути.

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