Руководитель следственного отдела Сочи вручил дипломы выпускникам университета юстиции

Сочи, 12 июля. Заместитель руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю и руководитель следственного отдела по городу Сочи Петр Косенков принял участие в торжественной церемонии.

Косенков присутствовал на церемонии вручения дипломов выпускникам сочинского филиала Всероссийского государственного университета юстиции вместе с главой администрации города Сочи Алексеем Копайгородским, представителями силовых ведомств и преподавателями, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Офицер отметил важную роль образования в формировании личности человека и пожелал выпускникам реализации всех желаний на жизненном пути.