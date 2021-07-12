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Юрист и страховщик на Кубани ответят за мошенничество на 46 млн рублей
Происшествия
Юрист и страховщик на Кубани ответят за мошенничество на 46 млн рублей
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Краснодар, 12 июля. Следователи завершили дело о крупном мошенничестве. Один из злоумышленников будет вскоре отвечать и за фальсификацию доказательств.

У обвиняемых, один из которых работал в страховой компании, был доступ к персональным данным 60 автовладельцев. От имени автомобилистов они направили в суд липовые иски о выплате страховки. Кроме того, к заявлениям прикладывались фальшивые заключения экспертов о сумме причиненного ущерба и стоимости якобы пострадавшей в аварии машины.

Юридический представитель страховой компании не сообщал о поданных исках. Он делал все, чтобы требования лжезаявителей о выплате были удовлетворены, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

В суд также был подан документ, по которому деньги истцов должны были перечисляться на определенные счета, подконтрольные аферистам. Злоумышленникам удалось незаконно заработать 816 тысяч рублей. Еще 46 миллионов им не удалось получить, потому что страховая компания обратилась в суд.

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авария мошенничество страховка
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