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Власти Кубани уточнили требования по вакцинации туристов

  /   Обновлено: 12 июля 2021 15:08
Общество
Власти Кубани уточнили требования по вакцинации туристов
pixabay.com

Краснодар, 12 июля. Вакцинация от коронавируса обязательна для всех прибывающих на Кубань туристов, напомнили власти региона.

Прививка является обязательным требованием для всех путешественников независимо от продолжительности их пребывания на территории Краснодарского края. Поездки на Кубань длиной в один-три дня также будут возможны только для прошедших вакцинацию туристов, уточнили власти.

Прививка от коронавируса станет обязательным условием посещения курортов Кубани с 1 августа. До конца июля путешественники могут отдыхать на территории региона при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

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кубань вакцинация коронавирус
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