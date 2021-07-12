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Жителей Сочи предупредили о повышении температуры воздуха до +39 градусов

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:57
Общество
Жителей Сочи предупредили о повышении температуры воздуха до +39 градусов
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / B. Elin / CC-BY-SA 3.0

Сочи, 12 июля. Жара до +39 градусов ожидается на территории Сочи, в связи с чем категорически запрещено разводить огонь вблизи поваленных деревьев и сухой травы.

Особый противопожарный режим действует в Сочи, Новороссийске, Анапе и ряде других регионов Краснодарского края. Граждане, которые заметили огонь в лесу, должны обратиться в пожарную охрану или администрацию населенного пункта.

В связи со знойной погодой жителям следует носить легкую одежду светлых тонов и головные уборы. Также необходимо соблюдать питьевой режим и по возможности находиться в тени. Резкие перепады температур серьезно влияют на здоровье человека.

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