Полчища божьих коровок атаковали пляжи Анапы

Анапа, 11 июля. Нашествие божьих коровок зафиксировано в городе-курорте Анапа, отдыхающие делятся впечатлениями от такого соседства.

Полчища насекомых облепили стены зданий и сооружений, пляжные кабинки, мебель и даже сумки и лежаки. Местная администрация подтвердила информацию и сообщила, что в этом нет ничего особенного, сообщает «Комерсантъ».

Слова чиновников подтвердил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Анатолий Захаров. В беседе с «Москвой 24» он назвал это периодической волной динамики численности и отметил, что нашествие божьих коровок скоро закончится. Он добавил, что для человека эти насекомые не представляют опасности.

Портал «Смотрим» составил топ-5 мест в Анапе, которые стоит посетить туристам. В список вошли исторические и природные достопримечательности.