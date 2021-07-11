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Полчища божьих коровок атаковали пляжи Анапы

  /   Обновлено: 11 июля 2021 14:40
Общество
Полчища божьих коровок атаковали пляжи Анапы
pixabay.com

Анапа, 11 июля. Нашествие божьих коровок зафиксировано в городе-курорте Анапа, отдыхающие делятся впечатлениями от такого соседства.

Полчища насекомых облепили стены зданий и сооружений, пляжные кабинки, мебель и даже сумки и лежаки. Местная администрация подтвердила информацию и сообщила, что в этом нет ничего особенного, сообщает «Комерсантъ».

Слова чиновников подтвердил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Анатолий Захаров. В беседе с «Москвой 24» он назвал это периодической волной динамики численности и отметил, что нашествие божьих коровок скоро закончится. Он добавил, что для человека эти насекомые не представляют опасности.

Портал «Смотрим» составил топ-5 мест в Анапе, которые стоит посетить туристам. В список вошли исторические и природные достопримечательности.

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