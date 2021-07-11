Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 11:51
11:49
Шоу-бизнес
Нурлан Сабуров озвучил причину ухода Рептилоида из «Что было дальше?»
11:47
Спорт
У Италии проблемы: эксперт объяснил, почему Англия выиграет Евро-2020
11:42
Общество
Петербургский художник-авангардист Кошелохов умер от COVID-19
11:40
Общество
Жару до +39 градусов прогнозируют на территории Кубани
11:40
Происшествия
Личность открывшего дверь самолета хулигана в Шереметьеве не установлена
11:39
Экономика
Перелет в Турцию из России подешевел на 6% за неделю
11:39
Экономика
Сроки стабилизации цен на икру назвали в Минвостокразвития
11:39
Политика
В Молдавии зафиксировали первые нарушения на выборах
11:39
Весь мир
Совбез ООН принял резолюцию по спору вокруг эфиопской плотины «Возрождение»
11:38
Общество
Медики Петербурга проверили на коронавирус за сутки 41 840 человек
Все новости

Жару до +39 градусов прогнозируют на территории Кубани

  /   Обновлено: 11 июля 2021 11:49
Общество
Жару до +39 градусов прогнозируют на территории Кубани
pixabay.com  /  PD

Краснодар, 11 июля. Опасность пожаров возникла на территории Кубани. Прогноз погоды предполагает жару до +39 градусов.

Сильная жара ожидается 11 и 12 июля в период с 15:00 до 17:00 в северном и восточном районах области. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

Вероятность пожаров существует как в населенных пунктах и лесах, так и на сельхозугодиях. В ведомстве напомнили о запрете на разведение огня возле сухой травы и поваленных деревьев.

Аномальная жара до +35 градусов также ожидается на территории Москвы. Также ожидается северо-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Вернуться назад

мчс кубань жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru