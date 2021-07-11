Жару до +39 градусов прогнозируют на территории Кубани

Краснодар, 11 июля. Опасность пожаров возникла на территории Кубани. Прогноз погоды предполагает жару до +39 градусов.

Сильная жара ожидается 11 и 12 июля в период с 15:00 до 17:00 в северном и восточном районах области. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в воскресенье.

Вероятность пожаров существует как в населенных пунктах и лесах, так и на сельхозугодиях. В ведомстве напомнили о запрете на разведение огня возле сухой травы и поваленных деревьев.

Аномальная жара до +35 градусов также ожидается на территории Москвы. Также ожидается северо-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.