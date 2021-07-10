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Электричка насмерть сбила девочку-подростка в Краснодаре
Происшествия
Электричка насмерть сбила девочку-подростка в Краснодаре
vk.com  /  Пермская электричка

Краснодар, 10 июля. Пригородный электропоезд насмерть сбил девочку-подростка в Краснодаре. Школьница скончалась на месте от полученных травм.

Трагедия случилась днем на железнодорожном перегоне «Витаминный-Краснодар — 2». Как стало известно, погибшая девочка находилась в опасной зоне в наушниках.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Полицейские опросили машиниста электрички. По его словам, 12-летняя девочка шла вдоль путей. Мужчина начал сигналить ей и попытался остановить поезд, однако избежать трагедии не удалось. Вероятно, девочка не слышала сигналов из-за игравшей в наушниках музыки.

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