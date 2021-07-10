Туапсинский район и Горячий Ключ полностью обеспечены гуманитарной помощью

Краснодар, 10 июля. Помощь жителям, которые проживают на территориях, пострадавших от непогоды, продолжают оказывать волонтеры и представители бизнеса.

Торговая сеть «Пятерочка» накануне отправила в подтопленные районы гуманитарный груз. Жители получили питьевую воду, продукты питания, а также предметы первой необходимости. Свою помощь предоставит компания «Магнит», которая отправит груз в воскресенье, 11 июля. Представители компаний «Леруа Мерлен» и «Бауцентр» обеспечили жителей края уборочным инвентарем, перчатками и резиновой обувью.

Всего для жителей удалось собрать 35 тонн продуктов, три тыс. комплектов постельного белья, а также полторы тыс. единиц инвентаря для уборки. Пострадавшие от подтоплений получат 10 тыс. хозяйственных принадлежностей, 83 комплекта электрооборудования, которые послужат для восстановления объектов жизнеобеспечения.

Добровольцы продолжают оказывать помощь тем, кто проживает в районах подтопленных территорий. В станице Пятигорской Горячего Ключа в эти выходные работают 500 человек. В Туапсинском районе — 650. Они помогают жителям убираться в домах, а тяжелая техника вывозит испорченную мебель. Оперативный штаб Краснодарского края выражает благодарность всем, кто откликнулся и пришел на помощь.

Как стало известно ранее, жители Сочи объединились, чтобы навести порядок после разгула стихии. Они приняли участие в общегородском субботнике.