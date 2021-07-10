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Жители Сочи объединились, чтобы навести порядок после разгула стихии

  /   Обновлено: 10 июля 2021 10:34
Общество
Жители Сочи объединились, чтобы навести порядок после разгула стихии
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 10 июля. Общегородской субботник стартовал в Сочи утром, 10 июля. Он объединил работников разных предприятий города и добровольцев.

Одна из основных задач мероприятия — наведение санитарного порядка в разных районах курорта. Жители планируют привести в порядок зоны гостеприимства. Также добровольцы уберут те места, где наблюдался разгул стихии 4-5 июля.

В общегородском субботнике принимают участие работники различных предприятий и организаций курорта. В мероприятии задействованы сотрудники городской администрации и районов, депутаты Городского собрания Сочи. Также помощь в уборке осуществляют активисты советов территориального общественного самоуправления, общественных организаций и молодежных объединений.

Уборка стартовала в субботу, 10 июля. Она одновременно началась более чем на 40 улицах, а также в сельских округах и рекреационных зонах различных районов курорта.

В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения. Сотрудники экстренных и коммунальных служб разгребают последствия стихии.

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