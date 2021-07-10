Сочинские врачи спасли выпавшего с 12-го этажа мужчину

Краснодар, 10 июля. Хирурги сочинской горбольницы №4 шесть часов проводили операцию мужчине. Он выпал с 12-го этажа, сообщает пресс-служба медучреждения.

Ее провели шесть хирургов разной специализации. У пострадавшего были множественные травмы головы, грудной клетки, позвоночника и конечностей. После пациент 20 дней был в реанимации.

Затем его перевели в отделение сочетанной травмы, где еще в течение двух недель ему сделали три операции. Мужчине фиксировали перелом бедра, голени и плеча. В больнице он прошел курс реабилитации и восстановления. Спустя месяц пребывания в больнице пациент был выписан. Врачи не только спасли жизнь пострадавшему, но еще и смогли поставить его на ноги.

Медики из областного клинического онкологического диспансера провели операцию, сообщал ФАН. Они удалили злокачественную опухоль у 74-летней женщины.