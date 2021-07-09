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Четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Краснодарском крае
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Краснодарском крае
gov-murman.ru  /  пресс-служба правительство Мурманской области

Краснодар, 9 июля. Столкновение иномарки и школьного автобуса произошло в Каневском районе Краснодарского края. В результате аварии травмированы четыре человека.

В районе 20-го километра автодороги Каневская — Березанская произошло ДТП с участием автобуса. Обоих водителей, пассажирку иномарки и пассажирку автобуса с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщили в УГИДД ГУ МВД России по региону.

Детей на момент аварии в школьном автобусе не было. По предварительным данным, 68-летний водитель Kia Ceed нарушил правила обгона и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с поворачивавшим налево автобусом «Газель», которым управлял 54-летний мужчина. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Девять автомобилей пострадали в результате аварии с участием автобуса в центре Тамбова, сообщал ФАН. Причиной ДТП стал инсульт головного мозга у 59-летнего водителя пассажирского транспорта.

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