В МВД назвали одну из версий аварии автобуса с легковушкой в Сочи

Краснодар, 9 июля. По версии сотрудников МВД отказ тормозной системы автобуса мог привести к столкновению двух автомобилей.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в селе Барановке. Водитель Hyundai County столкнулся с легковушкой Hyundai Porter и съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получили 13 человек. Сотрудники СК начали проверку по факту аварии. На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы.

В аварии на юге столицы пострадал 3-летний ребенок, который сидел сзади в автокресле, сообщало РИАМО. От смерти его спасло детское кресло.