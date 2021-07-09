Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Сочи увеличилось до 13

Сочи, 9 июля. Количество пострадавших в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем увеличилось до 13, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Авария произошла утром в Хостинском районе, рядом с поселком Барановка. По предварительным данным ГИБДД, водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением и допустил столкновение с Hyundai Porter, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

На момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 30 человек. Изначально сообщалось о 12 пострадавших. Все обстоятельства ЧП выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.