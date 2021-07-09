Правила въезда туристов в Краснодарский край снова изменили

Краснодар, 9 июля. Власти Краснодарского края разрешили принимать на курортах тех туристов, которые готовы привиться от коронавирусной инфекции по прибытии в регион.

Согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, с 1 августа можно приехать на курорты Кубани с отрицательным ПЦР-тестом. Однако отдыхающие должны привиться от COVID-19 в течение трех дней со дня заселения в отель.

«Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тыс. доз вакцины», — подчеркнул глава региона.

Как стало известно ранее, россияне с медотводом от вакцинации против коронавируса тоже смогут посетить курорты Кубани. Для поездки им понадобятся результаты ПЦР-теста.