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Правила въезда туристов в Краснодарский край снова изменили

  /   Обновлено: 09 июля 2021 12:06
Общество
Правила въезда туристов в Краснодарский край снова изменили
pixabay.com

Краснодар, 9 июля. Власти Краснодарского края разрешили принимать на курортах тех туристов, которые готовы привиться от коронавирусной инфекции по прибытии в регион.

Согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, с 1 августа можно приехать на курорты Кубани с отрицательным ПЦР-тестом. Однако отдыхающие должны привиться от COVID-19 в течение трех дней со дня заселения в отель.

«Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тыс. доз вакцины», — подчеркнул глава региона.

Как стало известно ранее, россияне с медотводом от вакцинации против коронавируса тоже смогут посетить курорты Кубани. Для поездки им понадобятся результаты ПЦР-теста.

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туризм краснодарский край вакцинация коронавирус
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