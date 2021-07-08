Мэр Сочи объяснил расчет суммы компенсации пострадавшим от наводнения

Сочи, 8 июля. Власти намерены выплатить компенсации пострадавшим при наводнении сочинцам. Глава города Алексей Копайгородский рассказал, как будут рассчитываться размеры выплат.

Специалисты дали заключение по 90 обследованным домам, компенсации уже получат 335 человек. По 10 тысяч рублей получит каждый прописанный. За частичную потерю имущества полагается выплата в 50 тысяч рублей, а при полной — 100 тысяч.

Предусмотрены выплаты живущим в пострадавших домах без прописки. В этом случае деньги будут выплачиваться из внебюджетных источников.

На Сочи недавно обрушились дожди, что привело к паводкам. Восстановительные работы продолжаются.