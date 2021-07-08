Психологи оказывают помощь жителям Краснодара после наводнения

Краснодар, 8 июля. Сотрудники МЧС, в том числе и психологи, продолжают работать с населением в Краснодарском крае. Также продолжаются работы по устранению последствий непогоды, сообщает ведомство.

За последние сутки специалисты откачали более 152 тысяч кубометров воды, очистили 1240 кубометров территории населенных пунктов, вывезли 510 кубометров мусора, также очистили два километра ливневой канализации. В муниципальных образованиях Сочи и Геленджик объекты инфраструктуры уже восстановлены. Всего к работам было привлечено 2290 человек и 454 единицы техники.

Ранее глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил о победе над стихией. Он отметил, что в городе после наводнения началась уборка. Пляжи, расположенные на территории Сочи, снова пригодны для купания.