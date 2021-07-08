В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения

Сочи, 8 июля. Сотрудники экстренных и коммунальных служб продолжают бороться с последствиями стихии. К утру город смог вернуться к привычному состоянию.

Сейчас основные работы по расчистке территории завершены: за эти два дня с пляжей вывезли около трех тысяч тонн мусора, нанесенного непогодой. Несколько пляжей в поймах рек Хоста и Кудепста, которые наиболее пострадали, до сих пор убираются.

После паводка открыли несколько соцобъектов, которые пострадали из-за непогоды, — детский сад в селе Кепша, городская больница №3 в Хосте и пансионат в Кудепсте. Электроснабжение в домах восстановлено в полном объеме. Также закончен подворовый обход в Лазаревском районе. На данный момент список подтопленных домовладений увеличился до 83, в них проживают 259 человек. Пострадавшим окажут помощь, пообещали власти.