Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 10:19
10:17
Армия
Опубликовано эффектное видео к 61-й годовщине образования зенитных ракетных войск РФ
10:16
Армия
Группа кораблей Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после крупных маневров
10:14
Армия
Минобороны РФ поможет регионам в борьбе с последствиями погодных аномалий
10:14
Технологии
В Роскосмосе не увидели угрозы столкновения космического мусора с МКС
10:10
Происшествия
Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК
10:10
Общество
Спасатели вытащили из Москва-реки едва не захлебнувшегося мужчину
10:09
Армия
В США назвали российский танк, способный бросить серьезный вызов западным аналогам
10:08
Общество
Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с двусторонней пневмонией
10:08
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 июля, праздники, факты, люди
10:06
Армия
Первые изображения американского бомбардировщика B-21 Raider появились в Сети
Все новости

В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения

  /   Обновлено: 08 июля 2021 09:54
Происшествия
В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения
sochi.ru  /  Пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 8 июля. Сотрудники экстренных и коммунальных служб продолжают бороться с последствиями стихии. К утру город смог вернуться к привычному состоянию.

Сейчас основные работы по расчистке территории завершены: за эти два дня с пляжей вывезли около трех тысяч тонн мусора, нанесенного непогодой. Несколько пляжей в поймах рек Хоста и Кудепста, которые наиболее пострадали, до сих пор убираются.

После паводка открыли несколько соцобъектов, которые пострадали из-за непогоды, — детский сад в селе Кепша, городская больница №3 в Хосте и пансионат в Кудепсте. Электроснабжение в домах восстановлено в полном объеме. Также закончен подворовый обход в Лазаревском районе. На данный момент список подтопленных домовладений увеличился до 83, в них проживают 259 человек. Пострадавшим окажут помощь, пообещали власти.

Вернуться назад

сочи паводок наводнение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru