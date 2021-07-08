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Прокуратура подняла вопрос о закрытии скандально известной гостиницы в Анапе

  /   Обновлено: 08 июля 2021 09:47
Происшествия
Прокуратура подняла вопрос о закрытии скандально известной гостиницы в Анапе
пресс-служба администрации Анапы

Анапа, 8 июля. Прокуратура провела проверку гостиницы, арендатор которой нахамила постояльцам в ответ на справедливые претензии. Теперь заведение могут закрыть.

Проверка проходила с привлечением пожарных и Роспотребнадзора. Все документы, необходимые для приостановки деятельности, уже получены. Окончательное решение будет принято в пятницу или понедельник.

Скандальный инцидент произошел в конце июня. Туристы пожаловались на собачью шерсть и песок в своем номере, на что арендатор гостиницы ответила нецензурной бранью и агрессией.

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турист прокуратура гостиница анапа
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