Прокуратура подняла вопрос о закрытии скандально известной гостиницы в Анапе

Анапа, 8 июля. Прокуратура провела проверку гостиницы, арендатор которой нахамила постояльцам в ответ на справедливые претензии. Теперь заведение могут закрыть.

Проверка проходила с привлечением пожарных и Роспотребнадзора. Все документы, необходимые для приостановки деятельности, уже получены. Окончательное решение будет принято в пятницу или понедельник.

Скандальный инцидент произошел в конце июня. Туристы пожаловались на собачью шерсть и песок в своем номере, на что арендатор гостиницы ответила нецензурной бранью и агрессией.