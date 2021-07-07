Житель Кубани получил четыре года тюрьмы за оправдание терроризма в соцсетях

Краснодар, 7 июля. Южный окружной военный суд признал 37-летнего жителя города виновным в деле об одобрении террористических действий. Мужчина приговорен к четырем годам заключения.

По данным следствия, в хуторе Удобно-Зеленчукский мужчина с мобильного телефона разместил три комментария в одной из социальных сетей. В этих сообщениях обвиняемый выражал одобрение взрывам в здании управления ФСБ в Архангельске, рассказали в пресс-службе инстанции.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Жительница Красногорска получила более 10 лет колонии за двойное убийство, сообщало РИАМО.