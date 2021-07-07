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Полицейские убаюкали пьяного жителя Анапы на качелях
Происшествия
Полицейские убаюкали пьяного жителя Анапы на качелях
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Захарченко

Краснодар, 7 июля. Правоохранители из курортной Анапы покачали пьяного мужчину, пока не прибыла машина скорой помощи. В МВД подтвердили информацию, отметив, что ничего криминального в этом нет.

Представители ведомства рассказали, что два участковых обнаружили пьяного мужчину во время обхода территории и вызвали для него медиков. Пока скорая ехала, они положили горожанина на качели и убаюкали.

Полицейские из Ярославля спасли женщину, которую укусила змея. Они включили спецсигналы и сопроводили пострадавшую до ближайшей больницы. Врачи сообщили, что оперативная реакция правоохранителей спасла потерпевшей жизнь. Ее привезли в тяжелом состоянии.

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полиция качели анапа
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