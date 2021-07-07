Полицейские убаюкали пьяного жителя Анапы на качелях

Краснодар, 7 июля. Правоохранители из курортной Анапы покачали пьяного мужчину, пока не прибыла машина скорой помощи. В МВД подтвердили информацию, отметив, что ничего криминального в этом нет.

Представители ведомства рассказали, что два участковых обнаружили пьяного мужчину во время обхода территории и вызвали для него медиков. Пока скорая ехала, они положили горожанина на качели и убаюкали.

Полицейские из Ярославля спасли женщину, которую укусила змея. Они включили спецсигналы и сопроводили пострадавшую до ближайшей больницы. Врачи сообщили, что оперативная реакция правоохранителей спасла потерпевшей жизнь. Ее привезли в тяжелом состоянии.