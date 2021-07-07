Воды было по грудь: житель Горячего Ключа рассказал, как спасал людей во время потопа

6 июля станет печальной страницей в истории станицы Пятигорской, которая входит в состав Горячего Ключа. Она оказалась одной из наиболее пострадавших в результате подтоплений. К сожалению, там есть и погибшие. Всего из-за подъема уровней рек в зону ЧС попало 212 домов: 143 в самом городе, еще 69 — в станице.

Глава региона Вениамин Кондратьев и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сегодня, 7 июля, лично побывали в домах пострадавших.

Последствия стихии там продолжают устранять, вода ушла далеко не везде, кругом грязь и разруха.

«Людям предстоит расчистка, просушка домов. Одна из главных задач — помочь пострадавшим вернуться к прежней жизни. Здесь работают добровольцы, но, очевидно, сил недостаточно. У нас много неравнодушных жителей, готовых поддержать тех, кто оказался в тяжелой ситуации. Сейчас надо увеличить количество волонтеров», — поручил Вениамин Кондратьев своим заместителям.

ФАН связался с одним из жителей станицы Пятигорской, чтобы узнать подробности произошедшего. Местные жители теперь называют его героем, однако сам он этого не признает и говорит, что на его месте так поступил бы каждый.

Что произошло в Пятигорской?

В ночь на 6 июля стала резко прибывать вода. Крепкий сон мужчины на втором этаже его коттеджа нарушил телефонный звонок соседей. Открыв глаза, он понял, что света в доме нет, а в трубке его просили приютить несколько человек у себя дома — пустить переночевать. Он подумал, что это шутка и соседи просто так развлекаются, но, спустившись на первый этаж, увидел потоки воды в окне. Через минуту позвонила еще одна соседка с просьбой о помощи. В трубку ему кричали «мы тонем», а дверь открыть было невозможно.

«Начал открывать дверь — не смог, потому что очень сильно давила вода. Открыл окно, вытащил стремянку. Сосед пришел, говорю ему, мол, пошли ребенка спасать соседского. Он, кстати, с моим сыном вместе на самбо ходит», — рассказал ФАН Максим Прохода, житель станицы Пятигорская.

Федеральное агентство новостей /

Взрослые смогли справиться сами, ребенку надо было помочь. Максим попросил его держаться за шею, руки были заняты, а с учетом того, что света не было, еще держать фонарь приходилось. Улицу переходили молясь: потоки воды сносили даже крепких мужчин. До дома добрались благополучно, разместились на втором этаже, всего около десяти человек, может, немного больше, нашли временное пристанище в доме станичника. Никто не знает, что было бы с ними, если бы сон мужчины оказался более крепким.

«Спас я всего одного ребенка, позвал соседей, вместе переплыли, по грудь воды было. Не вижу в этом какого-то героизма», — добавляет Максим.

Вода ушла быстро, но натворила много бед

Минут 40 вода прибывала, а потом резко пошла на спад. Через пару часов она ушла, осталась лишь на приусадебных участках и в домах жителей Горячего Ключа. Их состояние сейчас у многих вызывает опасения.

«Да вообще-то нельзя в них жить… У меня тоже дом пострадал. Он двухэтажный, первый этаж был полностью затоплен, вода на метр стояла, мебель плавала», — рассказывает Максим Прохода.

Также мужчина говорит, что никто о приближении стихии их даже не предупредил. Не было даже СМС-сообщения. Оповещать начали только тогда, когда вода ушла.

На момент нашего разговора с Максимом для оценки ущерба и оказания помощи к ним никто так и не пришел. А представителей администрации там очень ждут.

Как правило, в таких ситуациях, при частичной утрате имущества, положена компенсация в 50 тысяч на человека, в доме прописано четверо. Но 200 тысяч рублей, чтобы справиться с последствиями потопа, не хватит точно. Кроме того, у мужчины полностью «утонули» две солидные иномарки.

«Смотрю — машины плавают в ночи, моргают, сирены работают, под водой удалось нащупать клеммы, отключить, обесточить их. Теперь не знаю, как все это восстанавливать», — сетует Максим Прохода.

Причиной стал смерч

Жители Пятигорской уверены, что обычные дожди не могли стать причиной такого наводнения. Они утверждают, что даже если неделю будут идти сильные осадки — такого не будет.

«Смерч был в горах. Оттуда все пошло дальше — на Горское, Михайловку. Это 100% был он, потому что не может так быстро прибыть вода. Ни от одного дождя так не будет. Он просто за гору зацепился, и все моментально пошло», — утверждает Максим Прохода.

Мужчина рассказывает, что все 43 года живет в одном месте и такого там никогда не было. Это самый мощный паводок, который когда-либо случался на этой территории.

«У друга дочка утонула… Маленькая совсем была. Это у нас вода на полтора метра поднималась, а они в низине живут — у них до трех метров доходило, но все это очень рядом с моим домом», — уточнил Максим.

Федеральное агентство новостей /

Последствия паводка на этой территории будут устранять еще долго. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал сотрудник пожарно-спасательной части Горячего Ключа. Сейчас все работают на пределе возможностей.

Жертвами стихии на Кубани за последние дни стали восемь человек, некоторые долгое время числились пропавшими без вести, но сейчас все, кто был в этом статусе, найдены.