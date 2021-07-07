Ростуризм надеется на смягчение требований к туристам на Кубани

Краснодар, 7 июля. Надежду на смягчение ограничений по коронавирусу к путешественникам на Кубани выразили в Ростуризме.

Правительство Краснодарского края ввело ряд новых требований к туристам с 1 июля 2021 года. Согласно нововведениям, заселяться в отели Кубани могут только отдыхающие с прививкой от коронавируса или отрицательным результатом теста на COVID-19. В августе ПЦР-тест будут принимать только у путешественников с медотводом от прививки против коронавируса.

Жители России уже отменили более 70% бронирований на курорты Краснодарского края из-за введенных ограничений. Ростуризм обратился к главе региона Вениамину Кондратьеву с просьбой смягчить требования.