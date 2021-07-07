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СК проводит проверку по факту пропажи мальчика в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:21
Происшествия
СК проводит проверку по факту пропажи мальчика в Краснодарском крае
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Краснодар, 7 июля. Следователи устанавливают местонахождение 12-летнего Андрея С., пропавшего в Красноармейском районе. Мальчик ушел из дома во вторник днем.

По данным полиции, перед исчезновением подросток намеревался поехать к отцу в Омск. В день пропажи он был одет в серую водолазку, брюки цвета хаки и черные кроссовки. Рост мальчика составляет 161 см, у него вьющиеся темно-русые волосы и серые глаза.

В настоящее время выясняются обстоятельства исчезновения ребенка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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