Число жертв подтоплений на Кубани возросло до восьми

Краснодар, 7 июля. Еще двое мужчин погибли при подтоплениях в Горячем ключе, один — в Туапсинском районе. Таким образом, общее число жертв достигло восьми, передает прокуратура края.

Почти 700 домов подтопило в Туапсинском районе. Стихия причинила ущерб 17 социальным объектам, а также повредила три автомобильных моста. В списке пострадавших сел оказалась Молдовановка, Горское, Джубга, Дефановка, Полковничий и другие. Там проживает свыше 1,6 тыс. человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате подтопления в регионе. Глава региона пообещал оказать поддержку семьям жертв стихии.