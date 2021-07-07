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Число жертв подтоплений на Кубани возросло до восьми

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:01
Происшествия
Число жертв подтоплений на Кубани возросло до восьми
wikipedia.org  /  Alexey Komarov / CC BY 3.0

Краснодар, 7 июля. Еще двое мужчин погибли при подтоплениях в Горячем ключе, один — в Туапсинском районе. Таким образом, общее число жертв достигло восьми, передает прокуратура края.

Почти 700 домов подтопило в Туапсинском районе. Стихия причинила ущерб 17 социальным объектам, а также повредила три автомобильных моста. В списке пострадавших сел оказалась Молдовановка, Горское, Джубга, Дефановка, Полковничий и другие. Там проживает свыше 1,6 тыс. человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате подтопления в регионе. Глава региона пообещал оказать поддержку семьям жертв стихии.

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