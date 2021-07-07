Почти 700 домов подтоплены в Туапсинском районе Кубани из-за сильных дождей

Краснодар, 7 июля. Местные власти сообщили о подтоплении почти 700 домов в Туапсинском районе Кубани. Стихия нанесла ущерб 17 соцобъектам и повредила три автомобильных моста.

Специалисты администрации муниципалитета обходят пострадавшие от воды дома и дворы. По данным властей, в воде оказались 674 домовладения. Среди пострадавших сел: Джубга, Дефановка, Молдовановка, Горское, Полковничий, Тенгинка, Лермонтово. Там проживает 1693 человека.

Кроме того, подтоплено 17 социально-важных объектов, сильные повреждения получила дорожная инфраструктура, а именно три автомобильных моста и 18 участков дорожного полотна.

Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования близким погибших при наводнении. По официальным данным, погибли четыре человека.