Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 11:24
11:22
Общество
Названы города-лидеры России по числу привитых от коронавируса людей
11:21
Происшествия
Псковская прокуратура установила новые факты преступлений фашистских захватчиков
11:18
Общество
Звезда «Мемуаров гейши» Мишель Йео появится в приквеле «Ведьмака»
11:16
Экономика
Чубайс выступил против раздачи бизнесменам «зеленых сертификатов»
11:16
Политика
Зеленский намерен обсудить с Меркель «Северный поток — 2»
11:15
Происшествия
На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли 19 трупов
11:12
Общество
Дагестан получит от Минэнерго почти два миллиарда рублей на подготовку к зиме
11:11
Политика
Зеленский не исключил появление нового формата по урегулированию в Донбассе
11:10
Общество
Русло реки Мокша освободят от мусора в Мордовии
11:08
Общество
Ростовский юрист под видом консультации завладел домовладением пенсионера
Все новости

Почти 700 домов подтоплены в Туапсинском районе Кубани из-за сильных дождей

  /   Обновлено: 07 июля 2021 10:46
Происшествия
Почти 700 домов подтоплены в Туапсинском районе Кубани из-за сильных дождей
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Краснодар, 7 июля. Местные власти сообщили о подтоплении почти 700 домов в Туапсинском районе Кубани. Стихия нанесла ущерб 17 соцобъектам и повредила три автомобильных моста.

Специалисты администрации муниципалитета обходят пострадавшие от воды дома и дворы. По данным властей, в воде оказались 674 домовладения. Среди пострадавших сел: Джубга, Дефановка, Молдовановка, Горское, Полковничий, Тенгинка, Лермонтово. Там проживает 1693 человека.

Кроме того, подтоплено 17 социально-важных объектов, сильные повреждения получила дорожная инфраструктура, а именно три автомобильных моста и 18 участков дорожного полотна.

Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования близким погибших при наводнении. По официальным данным, погибли четыре человека.

Вернуться назад

власти ливень подтопление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru